Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie werde im Geschäftsjahr 2025/26 jetzt ein Anstieg auf 19,30 bis 20,10 Dollar erwartet, teilte der DHL- und UPS-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mit.