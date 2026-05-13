Aktionäre ⁠sollen für je zwei ⁠Papiere des Paketdienstes eine Aktie der an ‌die Börse strebenden ‌Sparte FedEx Freight ​erhalten, wie FedEx am Mittwoch mitteilte. FedEx Freight, der grösste Anbieter für Stückgutverkehr (less-than-truckload) in den USA, solle ‌am 1. Juni als eigenständiges Unternehmen an der New Yorker Börse ​gelistet werden.