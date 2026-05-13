Aktionäre ⁠sollen für je zwei ⁠Papiere des Paketdienstes eine Aktie der an ‌die Börse strebenden ‌Sparte FedEx Freight ​erhalten, wie FedEx am Mittwoch mitteilte. FedEx Freight, der grösste Anbieter für Stückgutverkehr (less-than-truckload) in den USA, solle ‌am 1. Juni als eigenständiges Unternehmen an der New Yorker Börse ​gelistet werden.

FedEx Freight ​hatte im vergangenen Monat ​mitgeteilt, für 2026 eine operative Marge ‌von zwölf Prozent anzustreben. Dies basiere auf einem prognostizierten Umsatz von ​8,7 ​Milliarden Dollar ⁠und einem bereinigten Betriebsergebnis von ​1,1 Milliarden ⁠Dollar. Mittelfristig werde ein durchschnittliches ‌Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent erwartet.

(Reuters)