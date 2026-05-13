Aktionäre sollen für je zwei Papiere des Paketdienstes eine Aktie der an die Börse strebenden Sparte FedEx Freight erhalten, wie FedEx am Mittwoch mitteilte. FedEx Freight, der grösste Anbieter für Stückgutverkehr (less-than-truckload) in den USA, solle am 1. Juni als eigenständiges Unternehmen an der New Yorker Börse gelistet werden.
FedEx Freight hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, für 2026 eine operative Marge von zwölf Prozent anzustreben. Dies basiere auf einem prognostizierten Umsatz von 8,7 Milliarden Dollar und einem bereinigten Betriebsergebnis von 1,1 Milliarden Dollar. Mittelfristig werde ein durchschnittliches Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent erwartet.
(Reuters)