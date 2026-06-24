Der Umsatz stieg im vierten Quartal um ‌12,6 Prozent auf 25 Milliarden Dollar und ‌lag damit über den ​Schätzungen von 24,04 Milliarden. Der bereinigte Gewinn betrug LSEG-Daten zufolge 6,31 Dollar pro Aktie, während Experten mit 5,96 Dollar gerechnet hatten. Dennoch sank die Marge in der wichtigen Express-Sparte von 8,4 auf ‌7,7 Prozent, was auf gestiegene Personal-, Transport- und Treibstoffkosten zurückzuführen sei. Der Umsatz in diesem Segment legte um 14 Prozent zu.