Das verbesserte Quartalsergebnis führte der Konzern auf höhere ‌Erträge pro Paket, ein gestiegenes Sendungsvolumen sowie fortlaufende Kosteneinsparungen zurück. Diese positiven Effekte seien jedoch teilweise durch zusätzliche ​Transportkosten, ​höhere Löhne und Gehälter sowie ⁠veränderte US-Zollrichtlinien geschmälert worden. «Wir setzen operativ ​weiterhin auf strikte Disziplin, ⁠um unsere Betriebskosten zu senken und uns gleichzeitig ‌auf profitables Wachstum zu konzentrieren», erklärte Konzernchef Raj Subramaniam. FedEx hat mit dem jüngsten Quartal ‌seine Berichterstattung auf das Kalenderjahr umgestellt.