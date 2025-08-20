Die Zeitersparnis sei umso höher, je offener sich die Beschäftigten in einem Unternehmen über diese neue Technologie austauschten, hiess es weiter. Allerdings hake es hier meist. Die Zurückhaltung bei der KI-Kommunikation begründeten die 501 Befragten unter anderem mit fehlender Zeit (31,5 Prozent). Jeweils ein Fünftel nannte zudem taktische Motive. Sie wollten ihren Wissensvorsprung nicht verlieren oder fürchteten, wegen der Effizienzgewinne zusätzliche Aufgaben übertragen zu bekommen.