Der krisengeplagte Sensorenhersteller AMS Osram hat im Dezember seinen Finanzierungsplan abgeschlossen. Insgesamt beträgt das Volumen rund 2,25 Milliarden Euro. Das Paket setzt sich aus den Erlösen aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 808 Millionen Euro, Anleihen in Höhe von rund 1 Milliarde Euro sowie Infrastruktur-Asset-Transaktionen in Höhe von rund 450 Millionen Euro zusammen.