Erfolgsbewährte Diversität oder Trend?

An der Wall Street kritisieren einige Experten gar Amazons Stärke, die Vielfalt seiner Geschäftsbereiche, und sagen, dass der Aktienkurs darunter leide, weil der Konzern nicht allein als KI-Investition gilt. «Für viele Anleger ist Amazon einfach keine reine Möglichkeit, auf ein Thema zu setzen, an das sie glauben», sagte Eric Clark, Portfoliomanager des Rational Dynamic Brands Fund. «Die Leute wollen Reinheit in ihren Investitionen. Und wenn man das will, erscheint Amazon wie ein Unternehmen, das durch all die verschiedenen Geschäftsbereiche verwässert ist.»