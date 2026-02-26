Dem gegenüber steht ein Wachstum in den USA von 2,8 Prozent. Der Umsatz von 199,8 Millionen Franken ist der bislang höchste in der Geschichte des Unternehmens in der Region. Während der Umsatz im ersten Halbjahr noch um 7,3 zurückging, zog er im zweiten Halbjahr kräftig an (+15,0 Prozent). Treiber waren laut den Angaben eine anziehende Nachfrage, neue Programme sowie die starke Marktposition von Feintool im Feinstanzen und Umformen - insbesondere bei Anwendungen für Fahrzeuge mit konventionellem und Hybridantrieb.