Insgesamt fallen der Neuausrichtung rund 200 der bislang 450 Stellen in den beiden Werken zum Opfer, heisst es weiter. Es sei eine «sozialverträgliche Umsetzung der Verlagerung» geplant. Zudem sei auch das Feintool-Werk in Jessen in geringerem Ausmass von der Umstrukturierung betroffen.