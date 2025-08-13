Der Umsatzrückgang wirkte sich auch auf den Gewinn aus. Beim operativen Ergebnis (EBIT) resultierte ein Verlust von 1,9 Millionen nach einem knappen Plus von 0,2 Millionen Franken im Vorjahr. Belastet haben hier unter anderem die Kosten für das Restrukturierungsprogramm. Bereinigt um die Sonderkosten lag der EBIT bei -0,8 Millionen. Unter dem Strich stand ein Reinverlust von 5,0 Millionen Franken, womit sich dieser gegenüber dem Vorjahr (-3,2 Mio) noch vergrösserte.