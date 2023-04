Der Projektstart sei für Sommer 2024 geplant. Am Standort im ungarischen Tokod würden die Komponenten in stanzpaketierter Ausführung und vergossenen Rotoren im Aludruckguss produziert. Die Produktauslegung entspreche dem bestehenden Portfolio und könne dadurch nahtlos in die vorhandene Infrastruktur und das bestehende Know-how integriert werden.