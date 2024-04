Das Auftragsvolumen bewege sich in einem ersten Schritt im Bereich von jährlich mehreren Millionen Euro, teilte Feintool am Mittwoch mit. «Der Auftrag bestätigt unsere Strategie mit der Ausrichtung auf die Zukunftsmärkte im Bereich der grünen Energie», erklärte Firmenchef Torsten Greiner in dem Communiqué.