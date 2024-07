Nun führt das Unternehmen Sparmassnahmen ein. Dazu gehört etwa die bereits kommunizierte Verlagerung der Grossserienproduktion von Feinschneid-Teilen von Lyss in der Schweiz nach Most in Tschechien bis Ende 2025. Das entsprechende Konsultationsverfahren stehe kurz vor dem Abschluss, so die Mitteilung. «Weitere Massnahmen werden derzeit gruppenweit überprüft, um die Kostenbasis nochmals substanziell zu reduzieren und die Profitabilität nachhaltig zu steigern», so das Unternehmen.