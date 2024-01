Feintool hat bereits vier Produktionsstätten in Asien - je zwei in Japan und China. In der ersten Phase ab 2025 sollen in Indien dann hauptsächlich Sitzversteller für verschiedene Automobilproduzenten hergestellt werden. Der Standort ermögliche zukünftig lokal dann auch neue Anwendungen in den Bereichen der batterie- und wasserstoffangetriebenen Mobilität, der Industrie sowie den erneuerbaren Energien, so Feintool.