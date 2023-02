Rekord beim Auftragseingang

Für das Gesamtjahr 2023 zeigt sich Feintool optimistisch. So liege der Auftragseingang im Teilegeschäft per Ende Jahr auf einem Rekordniveau, heisst es. Die Gruppe werde die Transformation weiter vorantreiben und in Zukunftsmärkte wie Elektromobilität und Wasserstoff-Technologie investieren.