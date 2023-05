Am 11. Mai 2023 habe Feintool mit der Certina Group einen Übernahmevertrag für die Feintool Technologie und deren Tochtergesellschaften in den USA und China unterzeichnet, teilte das Schweizer Unternehmen am Freitag mit. Zudem habe sich Feintool mit Certina auf eine enge technologische Zusammenarbeit vor allem im Bereich Wasserstofftechnologien geeinigt. Zudem werde Feintool eine strategische Minderheitsbeteiligung von 15 Prozent an der Feintool Technologie behalten.