70 der 200 Stellen in Lyss BE werden laut den Plänen wegfallen. Insgesamt beschäftigt Feintool weltweit an 17 Standorten 3200 Mitarbeitende. Weiterhin in Lyss bleiben sollen laut den Angaben die Kompetenzzentren Feinschneiden und Wasserstoff sowie der Hauptsitz der Gruppe.