Die deutsche Certina Group mit Sitz in Grünwald ist den Angaben zufolge eine familiengeführte Industrieholding mit Fokus auf europäische KMU in Umbruch- und Sondersituationen. Die Gruppe umfasse derzeit 20 Unternehmen in fünf Branchen und erwirtschafte mit über 3600 Mitarbeitenden einen Umsatz von mehr als 850 Millionen Euro.