Baerbock wird nicht müde zu betonen, auch wenn sie über die Gräueltaten in der Ukraine spricht: Wenn es Frauen in einer Gesellschaft gut gehe, gehe es einer Gesellschaft insgesamt gut, sei sie sicher, und es herrsche das Rechtstaatsprinzip - und nur darum gehe es. Frauenrechte zu stärken sei insofern bedeutsam, da diese auch immer ein Spiegel der Rechtsstaatlichkeit eines Landes seien, wie die Ministerin auch wieder am Montag vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UN) in Genf ausführte. Deshalb ist Baerbock immer bemüht, auf ihren Auslandsreisen Menschen der Zivilgesellschaft zu treffen und sich deren Sorgen und Nöte anzuhören - sei dies in Bosnien, in Äthiopien oder auf Palau inmitten des Pazifischen Ozeans.