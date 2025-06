Wer nach einem günstigen Urlaubsziel sucht, kann auch in einigen Nachbarstaaten fündig werden. So lag das Preisniveau in Restaurants und Hotels in Tschechien um 33 Prozent unter dem in Deutschland, in Polen waren es 15 Prozent. In Frankreich war es um drei Prozent günstiger. In Österreich ist es dagegen genauso teuer wie in Deutschland. Dagegen mussten in den Niederlanden sieben Prozent, in Luxemburg neun Prozent und in Belgien elf Prozent mehr bezahlt werden. In Dänemark lag der Aufschlag bei 28 Prozent.