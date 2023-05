Am meisten Geld muss für eine Wohnung im Engadiner Nobelort St. Moritz hingeblättert werden. Allerdings schwächt sich der Preisanstieg nun ab, wie eine Studie der Grossbank UBS zeigt. Per Ende des ersten Quartals 2023 zogen die Preise für Ferienwohnungen "guter Qualität" in wichtigen Feriendestinationen entlang der Alpen zum Vorjahr um rund 7 Prozent an, wie die UBS am Freitag mitteilte. Dies nachdem sich der Zuwachs in der Periode davor gar auf 9 Prozent belaufen hatte.