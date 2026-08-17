Mit einem Verkaufswert von 40 Millionen Dollar ist der Ferrari Luce das teuerste Neufahrzeug, das jemals bei einer Auktion den Besitzer gewechselt hat. Die Sotheby’s-Wohltätigkeitsauktion eines individuell gestalteten Luce während der Monterey Car Week in Kalifornien hat einen Rekord aus dem vergangenen Jahr gebrochen, wie Ferrari mitgeteilt hat.
Damals wurde der individuell gestaltete Daytona SP3 des Autobauers für 26 Millionen Dollar verkauft. Ferrari hatte den Luce im Mai vorgestellt. Der Preis lag bei 550'000 Euro. Die Präsentation hatte eine Welle der Kritik ausgelöst und den Aktienkurs des Unternehmens absacken lassen. Das Fahrzeug markiert einen Bruch mit Ferraris Tradition von Sportwagen mit Verbrennungsmotor. Individuell angefertigte Autos sind Einzelstücke, die genau nach den Vorgaben eines Käufers angepasst werden.
Das Modell wurde gemeinsam mit dem Studio LoveFrom entworfen, das von Jony Ive gegründet wurde. Der frühere Designchef von Apple hatte das Aussehen von iPhone und iMac entworfen. Das Auto kombiniert mehr als 1000 PS mit vier Türen. Ferrari-Chef Benedetto Vigna sagte im Mai, das Modell werde von bestehenden und neuen Kunden bestellt.
«Der Ferrari Luce hat nichts mit Elektroautos zu tun, die Sie von anderen Anbietern gesehen haben», sagte er damals. «Sie müssen ihn sehen und fahren, um zu verstehen, dass er nicht kopiert wurde — weder das Interieur noch das Exterieur noch die Leistung.» Ferrari hat Ende des vergangenen Monats seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachfrage nach limitierten Modellen wie dem F80 und einer teureren Version des viersitzigen Purosangue sorgte für höhere Ergebnisse im zweiten Quartal.
(Bloomberg/cash)