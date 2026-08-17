«Der Ferrari Luce hat nichts mit Elektroautos zu tun, die Sie von anderen Anbietern gesehen haben», sagte er damals. «Sie müssen ihn sehen und fahren, um zu verstehen, dass er nicht kopiert wurde — weder das Interieur noch das Exterieur noch die Leistung.» Ferrari hat Ende des vergangenen Monats seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachfrage nach limitierten Modellen wie dem F80 und einer teureren Version des viersitzigen Purosangue sorgte für höhere Ergebnisse im zweiten Quartal.