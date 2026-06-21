Heikle Loyalitätsstrategie

Die Einordnung des Luce in die Gruppe von Fahrzeugen, die als Weg zu künftigen Käufen dienen können, könnte darauf hindeuten, dass das neue Elektroauto nicht den Status eines limitierten Ferrari-Modells besitzt. Die Strategie birgt zugleich Risiken für das Unternehmen, da sie testet, ob loyale Käufer bereit sind, sich hinter ein Fahrzeug zu stellen, das vom für die italienische Marke typischen Verbrennungsmotor-Konzept abweicht.