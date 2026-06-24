Sein Nachfolger wird zum 1. ‌Juli Massimiliano Di Silvestre, ‌der bis vergangenen Monat ​das Italien-Geschäft von BMW geleitet hat. Unter seiner Leitung war BMW in Italien zum Marktführer unter den Premium-Autobauern aufgestiegen.

Sein Vorgänger Galliera ‌habe nach 16 Jahren bei Ferrari «beschlossen, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen» – ​und dies dem Unternehmen bereits ​vor einiger Zeit mitgeteilt, hiess ​es. Ferrari hatte Ende Mai den fünfsitzigen Elektro-SUV ‌Luce vorgestellt und damit bestenfalls gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Kritisiert wurde unter anderem das für Ferrari ​unübliche ​Design. Ein Insider ⁠sagte Reuters, Galliera habe sich ​bereit erklärt, noch ⁠bis zur Präsentation des neuen Autos auf ‌dem Posten zu bleiben.

(Reuters)