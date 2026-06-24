Sein Nachfolger wird zum 1. Juli Massimiliano Di Silvestre, der bis vergangenen Monat das Italien-Geschäft von BMW geleitet hat. Unter seiner Leitung war BMW in Italien zum Marktführer unter den Premium-Autobauern aufgestiegen.
Sein Vorgänger Galliera habe nach 16 Jahren bei Ferrari «beschlossen, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen» – und dies dem Unternehmen bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, hiess es. Ferrari hatte Ende Mai den fünfsitzigen Elektro-SUV Luce vorgestellt und damit bestenfalls gemischte Reaktionen hervorgerufen.
Kritisiert wurde unter anderem das für Ferrari unübliche Design. Ein Insider sagte Reuters, Galliera habe sich bereit erklärt, noch bis zur Präsentation des neuen Autos auf dem Posten zu bleiben.
(Reuters)