Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent angehoben, was die Zinskosten für Geldmarkthypotheken und damit vieler Immobilienbesitzer in der Schweiz direkt betrifft. Der Zinssatz von Geldmarkthypotheken richtet sich nach dem Saron (Abkürzung für Swiss Average Rate Over Night). Dieser ist ein Schweizer Referenzzinssatz, der sich eng am offiziellen Leitzins der SNB orientiert.