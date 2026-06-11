Nach Einschätzung von Comparis sprechen die Bedingungen an den Kapitalmärkten eher für stabile bis leicht höhere Richtzinsen. Zwar bleibe das Umfeld im Inland vergleichsweise günstig: Die Inflation sei moderat, die Wirtschaft robust und die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank locker, so der Vergleichdienst in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dennoch verhinderten steigende langfristige Renditen einen deutlichen Rückgang der Hypothekarzinsen.