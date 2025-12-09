Und auch in den nächsten Monaten dürften die Richtzinsen auf dem aktuellen Niveau verharren, prognostiziert Comparis. Für einen spürbaren Rückgang bräuchte es eine deutliche Abkühlung der Schweizer Wirtschaft und einen weiteren Rückgang des Zinsniveaus. Danach sehe es derzeit aber nicht aus. Hinzu kämen die höheren Refinanzierungskosten der Banken aufgrund höherer regulatorischer Anforderungen, was ebenfalls nicht für sinkende Hypozinsen spreche.