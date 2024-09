Andererseits: Im Verlauf der nächsten Monate dürften die Geldmarkthypotheken günstiger werden als die Festhypotheken, sagt Saputelli. Er und seine Kollegen der UBS schätzen, «dass die Geldmarkthypotheken in einem Jahr etwa 20 bis 30 Basispunkte günstiger werden als die 10-Jahres-Festhypotheken». Wer vor allem auf die Zinskonditionen schaut, kann sich also in absehbarer Zeit wieder vermehrt Gedanken zu einer Saron-Finanzierung machen.