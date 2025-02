An den Zinsmärkten bleibt, trotz des grossen Zinsschritts im Dezember, auf Jahressicht ein SNB-Leitzinsniveau von null Prozent fast vollständig eingepreist, so Koch weiter. Enttäuscht die SNB diese Erwartungen, während die Europäische Zentralbank (EZB) ihre schrittweisen Zinssenkungen fortsetzt, würde die schrumpfende Zinsdifferenz zur Eurozone den Franken relativ attraktiver machen. «Da wir von der EZB noch mehr Zinssenkungen unter die 2-Prozent-Marke erwarten, gehen wir deshalb auch davon aus, dass die SNB wohl weiter Richtung Null senken wird beziehungsweise muss», so Koch.