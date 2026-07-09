Die Refinanzierungskosten der Banken, die sogenannten Swap-Sätze, gaben im zweiten Quartal über alle Laufzeiten nach. Der 10-jährige Swap-Satz sank laut Comparis bis Ende Juni auf 0,53 Prozent nach 0,55 Prozent Ende März. Der 5-jährige verringerte sich auf 0,26 von 0,31 Prozent und der 3-jährige auf 0,15 von 0,21 Prozent. Da Banken auf diese Sätze ihre Marge aufschlagen, verbilligten sich auch Festhypotheken leicht.