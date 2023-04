Denn die Betrachtung von Durchschnittsrenditen verdeckt den Umstand, dass Obligationen in Sachen Rendite manchmal jahrzehntelang die Nase vor den Aktien haben. Wer beispielsweise Ende 1928 den Betrag von 10’000 Franken in Schweizer Aktien investierte, erlitt zunächst happige Verluste. Obligationen erzielten dagegen auch in dieser Zeit ordentliche Renditen. So ordentlich, dass Aktien erst nach über zwanzig Jahren, nämlich erst nach 1951, wieder die Nase vor den Obligationen hatten.