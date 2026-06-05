Techniker beider Seiten würden in den kommenden Tagen mit den Arbeiten beginnen. Das AKW mit seinen sechs Reaktoren ist das grösste Europas. Im März 2022, kurz nach Beginn der gross angelegten russischen Invasion der ‌Ukraine, brachten russische Truppen das Atomkraftwerk unter ihre Kontrolle. Immer wieder kam es rund um das nahe der Front gelegene AKW zu Kämpfen, auch auf dem ​Gelände selbst schlugen wiederholt Geschosse ein und verursachten Schäden. Das ​AKW ist aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb. ​In der Anlage befindet sich allerdings radioaktives Material.