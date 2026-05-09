Trump: Waffen ruhen und Gefangene ausgetauscht

Die Vereinbarung umfasse die Einstellung aller Kampfhandlungen sowie einen Gefangenenaustausch, bei dem beide Länder jeweils 1000 Inhaftierte übergeben sollen, erklärte Trump. «Hoffentlich ist dies der Anfang vom Ende eines sehr langen, tödlichen und hart umkämpften Krieges», sagte der US-Präsident. Es gebe ständige Fortschritte bei den Gesprächen zur Beendigung des Konflikts. Selenskyj bestätigte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, dass die Einigung durch US-Vermittlung ‌zustande gekommen sei. Zugleich erteilte er in einem ironischen Erlass die «Erlaubnis» für die russische Militärparade am Samstag und erklärte, ukrainische Waffen würden den Roten Platz nicht ins Visier nehmen. Russland hatte zuvor gewarnt, jeder Versuch der Ukraine, die Parade zu stören, werde einen massiven Raketenangriff auf Kiew nach ​sich ziehen. Der Kreml-Berater Juri Uschakow bestätigte die Zustimmung Moskaus zu Trumps Initiative.