Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 noch um rund drei Prozent. In den ersten neun Monaten legte der Erlös um insgesamt neun Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Für das Gesamtjahr sieht Konzernchef Marc Fielmann den Brillenkonzern weiterhin auf Kurs zu einem Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro. Davon sollen rund 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) übrig bleiben.