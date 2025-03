Der Konzernumsatz sei 2024 im Jahresvergleich um 15 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro geklettert, teilte die Optikerkette Fielmann bei Vorlage von vorläufigen Zahlen am Dienstag in Hamburg mit.Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um etwa 23 Prozent auf 491 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge betrug 21,7 Prozent. Das waren 1,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Zur verbesserten Profitabilität habe vor allem das Geschäft in Europa und das Sparprogramm beigetragen, hiess es. Vor Steuern blieb ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn von 237 Millionen Euro hängen - ein Plus von etwa 23 Prozent.