Im abgelaufenen Quartal sei der Umsatz um gut 15 Prozent auf 601 Millionen Euro gestiegen, teilte Fielmann am Freitag mit. Der operative Gewinn habe um knapp neun Prozent auf 142 Millionen Euro zugelegt. Am Aktienmarkt konnte Fielmann die Anleger jedoch nicht überzeugen. Die im Kleinwerteindex SDax enthaltene Aktie brach zeitweise um mehr als zehn Prozent ein, so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Die vorgelegten Zahlen lägen unter seinen Erwartungen, schrieb DZ Bank-Analyst Thomas Maul. Vor allem das Europa-Geschäft enttäusche. Daher rechne er mit der Senkung von Ergebnisprognosen durch seine Kollegen, obwohl das Unternehmen seine Gesamtjahresziele bekräftigt habe.