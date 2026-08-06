Die Affäre gilt als die bisher grösste ‌Herausforderung für Infantinos Führung seit seinem Amtsantritt 2016 und überschattet seine Wiederwahl im März, die vor zwei Monaten noch als sicher galt. Der ​kanadische ​Premierminister Mark Carney stellte Infantinos ⁠Führung am Mittwoch in Frage. «Ich habe ​kein Vertrauen in Herrn ⁠Infantino», sagte er vor Reportern. Während eine Handvoll europäischer Verbände ‌ihre Unterstützung zurückgezogen hat, kann Infantino weiterhin auf Rückhalt aus anderen Regionen zählen, deren Verbände auf die Finanzhilfen ‌der Fifa angewiesen sind.