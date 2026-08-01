«Nachdem wir uns alle ‌Meinungen sorgfältig ⁠angehört haben, ist klar geworden, dass das Projekt derart spaltet, dass ⁠es ungeachtet der Unterstützung nicht mehr dem Interesse des ursprünglich gesetzten Ziels dient», teilte Fifa-Präsident ‌Gianni Infantino in der Nacht zum Samstag ‌mit. «Unser Ziel war es immer - ​und wird es immer sein - zu einen und zu verbessern. Daher wird dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt», hiess es weiterhin in der Mitteilung.