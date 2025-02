Die Titanreserven befinden sich vor allem im Nordwesten und in der Mitte des Landes, während Lithium in der Mitte, im Osten und im Südosten vorkommt. Die Graphitvorräte, ein wichtiger Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge und Kernreaktoren, machen 20 Prozent der weltweiten Ressourcen aus. Die Vorkommen befinden sich im Zentrum und im Westen. Die Ukraine verfügt auch über beträchtliche Kohlereserven, von denen sich die meisten jedoch in den besetzten Gebieten unter russischer Kontrolle befinden.