Dem Bericht zufolge entstanden im März Aufnahmen vor ‌und nach Drohnen- und Raketenangriffen auf diese Standorte. So habe der Satellit am 13., 14. und 15. März Bilder des Luftwaffenstützpunkts Prince Sultan in ​Saudi-Arabien gemacht. US-Präsident Donald Trump hatte am 14. März ​bestätigt, dass dort US-Flugzeuge getroffen worden ​seien. Zudem seien der Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien, Gebiete nahe dem Marinestützpunkt der Fünften ‌US-Flotte in Manama in Bahrain sowie der Flughafen Erbil im Irak überwacht worden. Dies sei etwa zu der Zeit geschehen, als die iranische ​Revolutionsgarde erklärte, ​sie habe Einrichtungen in diesen ⁠Gebieten attackiert.