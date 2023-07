Die Staatshilfen zur Rettung der CS hatten grosse Kritik hervorgerufen, nachdem die zweitgrösste Schweizer Bank nach zahlreichen Skandalen immer mehr in die Krise geraten war. Am 12. Juni, also noch keinen Monat her, wurde die Übernahme nun rechtlich vollzogen. Das heisst, erst seit diesem Zeitpunkt hat die UBS nun vollständigen Einblick in sämtliche Bücher der CS.