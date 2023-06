Martin und Rosmarie Ebner steigen bei Holcim mit 3,1 Prozent in den erlauchten Kreis der bedeutenden Aktionäre auf. Das geht am Montagmorgen aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervor. Das Aktienpaket des bekannten Financiers und seiner Ehegattin hat einen Marktwert von etwas mehr als eine Milliarde Franken.