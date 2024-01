Das Karlsruher Gericht wies die Nichtzulassungsbeschwerde eines Anlegers in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss zurück. Er hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf fast 65.000 Euro Schadenersatz für die Verluste verklagt, die er und seine Frau mit Wirecard-Aktien erlitten hatten, als das Unternehmen im Juni 2020 zusammenbrach. Es stellte sich heraus, dass 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Treuhandkonten in Asien lagen, nicht existierten. Die Aufsicht habe ihre Amtspflichten verletzt, berief sich der Kläger auf die Amtshaftung der Behörde.