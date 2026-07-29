Die Marktüberwachung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) umfasst zum Beispiel ​die Transparenzpflichten für KI-Systeme, die unmittelbar mit Menschen im ​Kontakt stehen – wie Chatbots in der Kundenkommunikation. Die Bafin will zudem unter die Lupe ‌nehmen, ob Firmen die Regeln der KI-Verordnung zu verbotenen KI-Praktiken einhalten. Darüber hinaus will die Behörde Hochrisiko-KI-Systeme überwachen, die Banken etwa in der Kreditwürdigkeitsprüfung einsetzen oder ​die Versicherer ​für die Risikobewertung in der Lebens- ⁠und Krankenversicherung nutzen.