Frank Grund, Exekutivdirektor bei der Deutschen Finanzaufsichtsbehörde (Bafin), sieht "düstere Wolken" am Horizont aufziehen. "Der Versicherungsbranche geht es derzeit noch gut", sagte Grund am Mittwoch bei der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht in Bonn. Allerdings bewege sich die Branche in einem Umfeld, das wahrlich nicht ermutigend sei - 2023 werde wohl ein schwieriges Jahr.