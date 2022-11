Insgesamt belaufen sich die Finanzausgleichszahlungen auf 5,6 Milliarden Franken. In absoluten Zahlen grösster Netto-Zahler ist mit knapp 500 Millionen Franken Zürich. Bern erhält am meisten Geld, nämlich knapp 1,1 Milliarden Franken. Der Bundesrat hat die im Juni präsentierten Ausgleichszahlungen am Mittwoch definitiv genehmigt, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) schrieb.