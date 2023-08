Die Auszeichnung in der Kategorie «Swiss Performance Index», also der kleineren börsenkotierten Unternehmen, gewann die Finanzchefin von Bucher, Manuela Suter. Die Schweizerin ist seit 2018 auf ihrem Posten, war davor aber schon einige Jahre in führenden Positionen bei Bucher tätig. Vor ihrem Wechsel zum Maschinenbauer arbeitete sie unter anderem für die Börsenbetreiberin SIX oder den Zementkonzern Holcim.