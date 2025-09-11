Andreas Bley, Chefökonom des Bundesverbandes deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR):

«In der geldpolitischen Partitur steht erst einmal eine Pause – ob der Schlussakkord folgt, bleibt noch offen. Mit der Entscheidung, den Einlagesatz bei 2,0 Prozent zu belassen, setzt der EZB-Rat seine abwartende Linie fort. Die Inflation ist zwar auf Zielniveau, doch insbesondere bei Nahrungsmitteln und Dienstleistungen bleibt der Preisauftrieb erhöht – und dürfte aktuell über den bisherigen Projektionen liegen. Die Geldpolitik befindet sich aktuell im neutralen Bereich. Ob es zum Jahresende noch zu einem weiteren und wohl abschliessenden Lockerungsschritt kommt, bleibt offen. Entscheidend wird sein, wie die EZB-Ratsmitglieder die Inflationsaussichten im weiteren Jahresverlauf bewerten – etwa im Hinblick auf sinkende Energiepreise, einen stärkeren Euro und das neue Zollabkommen, dessen Nettoeffekte auf die Inflation derzeit noch nicht klar einzuschätzen sind. Die politische Instabilität in Frankreich verstärkt zwar die erhöhte Unsicherheit im Euroraum, dürfte aber den geldpolitischen Kurs der EZB nicht massgeblich beeinflussen.»