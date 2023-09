Bislang gibt es in der Schweiz wenig digitale Angebote, die auf Minderjährige zielen. Im Payment-Bereich bietet Yapeal das Kinderkonto "Yapini" an, das zusätzlich zum Konto der Eltern geführt wird und über eine eigene Visa-Karte verfügt. Ähnlich funktioniert "<18" von Revolut. Auch die meisten traditionellen Banken bieten Konten für Minderjährige an. Dabei geht es aber in der Regel nicht um die Geldanlage, sondern – wie bei Yapini – um Zahlungsdienstleistungen für den Alltag. "Ich kenne keine Schweizer Bank, die so etwas wie unser Kinder-Portfolio hat", sagt True-Wealth-Chef Niederer.