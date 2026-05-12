Im ersten Dienstjahr beträgt diese gesetzliche Lohnfortzahlung mindestens drei Wochen. Ab dem zweiten Dienstjahr spricht das Obligationenrecht nur noch von einer «angemessen längeren Zeit». Was das konkret bedeutet, regeln in der Praxis sogenannte Skalen: die Zürcher, Basler oder Berner Skala. Je nach Kanton und Dauer der Anstellung ergibt sich daraus eine unterschiedliche Anzahl Wochen oder Monate, während denen der Arbeitgeber weiterhin den Lohn bezahlen muss.

Ohne zusätzliche Krankentaggeldversicherung endet jedoch die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers nach Ablauf dieser Zeit. Eine vom Unternehmen freiwillig abgeschlossene Krankentaggeldversicherung übernimmt bei längerer Arbeitsunfähigkeit in der Regel einen grossen Teil des Lohnes – oft rund 80 Prozent – über einen Zeitraum von bis zu 720 Tagen.

Staatliche Leistungen der Invalidenversicherung (IV) greifen erst später und werden in vielen Fällen erst nach einer längeren Prüfung ausbezahlt. Zwischen Krankheitsbeginn und einer möglichen IV-Rente entsteht deshalb häufig eine finanzielle Lücke, die für Betroffene zur zusätzlichen Belastung wird.

Konkretes Beispiel